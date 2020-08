O campeão do Estoril Open, em 2019, e atual sexto classificado do ‘ranking’ ATP, precisou de uma hora e 38 minutos para se superiorizar ao espanhol, 41.º, que não teve argumentos para discutir a passagem à próxima fase, nem sequer quebrar por uma única vez o serviço do helénico.

Em Flushing Meadows, Tsistsipas, de apenas 22 anos, vai defrontar na próxima fase o vencedor do encontro entre o ‘wild-card’ norte-americano Maxime Cressy (168.º) e o eslovaco Jozef Kovalik (123.º).