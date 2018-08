O jamaicano Usain Bolt, octocampeão olímpico, chegou a acordo com o Central Coast Mariners para cumprir o seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional.

"Damos as boas-vindas a Usain Bolt no Central Coast Mariners por um período indefinido de treino, pode ler-se na publicação do clube da primeira divisão australiana na rede social Twitter.

Em comunicado, o clube informa que Usain Bolt "está comprometido com um período de treino indefinido no clube, com o objetivo de transformar o homem mais rápido do mundo num jogador profissional".

O acordo entre o jamaicano e o clube não garante um contrato profissional, mas visa permitir ao medalhista olímpico a oportunidade de alcançar o sonho de jogar futebol a nível profissional.

O campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros, que tornou público o seu sonho de ser jogador de futebol, nomeadamente, no Manchester United, já tinha treinado em junho com os noruegueses do Stromsgodset e em março com os alemães do Borussia Dortmund.

Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros em atletismo, com 9,58 segundos, venceu, entre outros prémios, o ‘ouro’ nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, de Londres2012 e do Rio2016, nas categorias de 100 e 200 metros, e dos 4x100 no Rio de Janeiro e em Londres.

No vídeo publicado na rede social do clube, o agora jogador fez questão de agradecer esta oportunidade de jogar futebol na primeira liga e prometeu dar o seu melhor.

"Estou muito entusiasmado com a ideia de vir para a Austrália e gostaria de agradecer ao Central Coast Mariners por me dar esta oportunidade. É um sonho meu jogar futebol profissional e sei que isso implica muito trabalho duro e treino, para chegar ao nível necessário para jogar e fazer a diferença na Liga A", reforçou em comunicado.

"Quando falei com o treinador principal, Mike Mulvey, ao telefone, ele definiu as ambições do clube e partilhou os seus planos para a próxima época. Espero poder contribuir de forma positiva e estou ansioso de conhecer os outros jogadores, equipa técnica e fãs", acrescentou.

Shaun Mielekamp, CEO do Central Coast Mariners, deu as boas-vindas ao atleta, dizendo que a experiência com Bolt está "alinhada com a filosofia do clube", mas salientou que é importante não perder o foco.