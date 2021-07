O atleta da Nova Zelândia, David Nyika, medalha de ouro por duas vezes nos jogos da Commonwealth, estreou-se esta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 contra o marroquino Youness Baalla.

O combate terminou com uma vitória de Nyika por 5-0 contra Baalla, mas essa não será a história a ficar para a posteridade sobre a partida. Mas esta, sim: durante o terceiro round, o atleta marroquino de 22 anos perdeu a calma e tentou morder a orelha do opositor. Em choque, Nyika conseguiu afastar-se a tempo, relata o The Guardian. O combate seguiu sem interrupção.

"Viram aquilo? Eu acho que o árbitro não viu aquilo", perguntou um Nyika surpreendido no final da prova. "Foi por pouco. Ele não conseguiu morder. Felizmente ele estava com protetor bucal e eu estava suado (...). Já fui mordido uma vez na bochecha nos Jogos da Commonwealth, mas, vá lá, meu.... isto são os Olímpicos!"

O incidente está a fazer recordar o combate de 1997 em que Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha de Evander Holyfield.

Com esta vitória, o atleta da Nova Zelândia assegurou um lugar nos quartos-de-final frente a Uladzislau Smiahlikau, da Bielorrúsia.