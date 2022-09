"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, informa que no dia 6 de setembro na sequência da realização do jogo de futebol entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica vs Maccabi Haifa FC a contar para a 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito nas imediações do estádio", foi referido em comunicado.

Assim, vão ser verificados condicionamentos nos seguintes locais: 2.ª Circular, Avenida do Colégio Militar, Rua Galileu Galilei, Rua Albert Einstein, Rua Ana Castro Osório, Avenida Lusíada, Rua Ernâni Lopes, Rua João de Freitas Branco, Rua Frei Luís de Granada e Avenida Machado Santos.