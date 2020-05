O treinador da Atlanta, Gian Piero Gasperini, admitiu ter tido sintomas compatíveis com a covid-19 um dia antes do encontro da Liga dos Campeões com o Valência, disputado em 10 de março e à porta fechada, devido à pandemia.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini, explicou que começou a sentir-se mal em 9 de março, um dia antes do jogo da segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’.

“Eu não estava com febre, mas sentia-me destruído e como se tivesse febre de 40 graus”, afirmou o treinador, explicando que quando regressou a Bérgamo, depois do jogo, a cidade “parecia uma guerra, com ambulâncias a passar de dois em dois minutos”.

“À noite, sempre a piorar, pensei: se for ao hospital o que vai acontecer comigo, tive medo de morrer”, admitiu Gasperini, de 62 anos, que acabou por recuperar sem necessitar de internamento.