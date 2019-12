"A direção do PSV pôs fim esta manhã à colaboração com o treinador principal Mark van Bommel", lê-se num comunicado do clube, que justifica esta decisão com "a série persistente de resultados negativos".

Van Bommel chegou em julho de 2018 ao PSV e tinha um contrato de três anos.

Após a derrota de domingo com o Feyenoord (3-1), o PSV é quarto classificado da liga holandesa, já a 10 pontos do líder Ajax, tendo sido eliminado da Liga Europa, num grupo ganho pelo LASK Linz e no qual o Sporting ficou na segunda posição.