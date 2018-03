Vasco Uva, o mais internacional jogador português de râguebi é o padrinho do 3º Torneio Internacional de râguebi organizado pelo Grupo Desportivo de Direito. 108 equipas e 1298 atletas vão estar em ação no Monsanto, em Lisboa.

Vasco Uva atleta do Grupo Desportivo de Direito, é o “padrinho” do 3º Torneio Internacional de râguebi juvenil organizado pelo Grupo Desportivo de Direito (GDD).

O mais internacional jogador português de râguebi, com 101 internacionalizações com a camisola dos “Lobos” e recentemente membro dos “Rugby Centurions”, grupo de elite internacional que acolhe atletas com mais de 100 jogos pelas respetivas seleções, dá a cara por este torneio destinado aos escalões de formação.

Com a presença de 24 clubes, oriundos de Portugal e de Espanha, o Torneio juntará, entre as 9h30 e as 17h de amanhã, 24, no campo do GDD, em Monsanto, Lisboa, 108 equipas, 1298 atletas e 174 treinadores dos escalões sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12.

A 3ª edição do Torneio Internacional do Direito reunirá cinco equipas espanholas - Sevilha (Ciências CajaSol), Valladolid (VRAC Quejos Entrepinares e Silverstorm El Salvador), Galiza (Vigo RC) e Badajoz (CR Badajoz) e equipas vindas de Mafra (Ericeirense), Santarém, Caldas, Évora, Elvas, Coimbra, Almada (Tubarões da Costa e St.Peters), Cascais (Cascais, GD Galiza, St. Julian’s), Loures (São João da Talha) e de Lisboa (Direito, Agronomia, Belenenses, Benfica, Técnico e São Miguel).

Para além da competição que decorre nos dois campos do parque desportivo do GDD, há um concurso de chuto aos postes. Zonas de restauração e de animação (pinturas faciais) são outras das atrações desta festa internacional de râguebi juvenil.

“É muito mais que um simples torneio. É um estado de espírito, é viver o râguebi com paixão”, sublinha José Filipe Coelho, treinador da formação e um dos responsáveis do Torneio Internacional do Direito. “A organização conta com mais de 200 voluntários o que espelha a forma como vivemos a modalidade”, acrescenta Luís da Câmara Pina, igualmente treinador e responsável pela organização.

Integrado no convivo de clubes e no âmbito do 3º Torneio Internacional do Direito, o presidente da câmara municipal de Lisboa, Fernando Medina, marcará presença na inauguração oficial do campo sintético do GDD, cerimónia que decorre às 12h00.