100 velejadoras de 23 equipas em representação de 20 clubes de vela oriundos de 10 países europeus competem este fim de semana na final da Women’s Sailing Champions League, Liga de Vela Feminina, no campo de regatas de Cascais.

A competição reservada a velejadoras apura o melhor clube de vela feminino da Europa. Portugal estará representada através do Clube de Vela Atlântico, de Mafalda Pires de Lima e a do Sport Algés e Dafundo, de Carolina João, vencedoras da Lusíadas Saúde Women On Water Portugal.

Promovido localmente pela SailCascais, numa organização do Clube Naval de Cascais, as regatas trazem a Portugal equipas da Alemanha, Suíça, França, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Polónia e Inglaterra. Após 18 provas na fase de qualificação, as quatro primeiras classificadas passam à final. A primeira equipa a vencer duas regatas conquista o título europeu de clubes.