A dupla portuguesa, que não conseguiu terminar nenhuma regata no primeiro dia de competição, subiu hoje da 85.ª para a 59.ª posição da classificação geral, depois de ter conseguido, além do quarto e do nono posto, um 15.º e um 20.º lugar.

Jorge Lima e José Costa somam 110 pontos, numa tabela liderada pelos austríacos Benjamim Bildstein e David Hussl, que totalizam 23 pontos.

No Mundial estão ainda em jogo quatro vagas em 49er para os Jogos Olímpicos, mas Portugal tem já assegurado um lugar na classe em Tóquio2020 e este Mundial servirá, sobretudo, de treino para a dupla lusa.

Nas restantes classes olímpicas da vela — laser, radial, 470 e RS:X — Portugal vai tentar o apuramento para Tóquio2020 nos Europeus, que se disputam em abril, na cidade italiana de Génova.