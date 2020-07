O técnico rejeitou que a ‘obrigatoriedade’ de bater o Vitória de Guimarães na 32.ª e antepenúltima jornada, para evitar que o FC Porto seja campeão ainda antes de entrar em campo na quarta-feira, frente ao Sporting, possa constituir uma pressão acrescida.

“A pressão, aqui, no Benfica, é sempre a mesma, que é a de ter de entrar em qualquer jogo para ganhar. Vejo [os jogadores] com cada vez mais vontade de lutar para vencer o próximo jogo. Não sentimos necessidade de passar uma mensagem de motivação em função da resposta que nos dão nos treinos e nos próprios jogos”, garantiu o técnico.

No plano individual, Veríssimo recusou que Rafa esteja a atravessar um período de menor fulgor e lembrou que o plantel tem “25 jogadores com qualidade suficiente para jogar” e que as opções são feitas “fruto do momento e do adversário”.

Se Pizzi ou Vinícius, que lideram a tabela de melhores marcadores da I Liga, com Paulinho (Sporting de Braga), todos com 17 golos, puderem ser o ‘artilheiro’ do campeonato, “tanto melhor”, mas os interesses da equipa “serão sempre coletivos”, recordou o treinador, antes de revelar, também, que Taarabt ainda não recuperou da lesão e “está fora da convocatória”.

Sobre o Vitória de Guimarães, Veríssimo referiu que espera uma equipa “à imagem do seu treinador”, que tem obtido “bons resultados por onde tem passado”, mas sublinhou que do Benfica também se pode esperar “uma equipa à procura da vitória e de fazer golos para ganhar”.

O Benfica, segundo classificado, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo, na terça-feira, às 21:30, numa partida da 32.ª jornada da I Liga que está obrigado a vencer para evitar que o FC Porto festeje o título ainda antes de entrar em campo, na quarta-feira, frente ao Sporting.

Os ‘dragões’ lideram o campeonato com mais oito pontos do que o rival lisboeta e precisam apenas que o rival ‘escorregue’ na partida frente aos vitorianos ou de conquistar um ponto frente aos ‘leões’ para celebrar a conquista do título.