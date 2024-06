O tricampeão mundial, que largou da segunda posição de uma corrida que começou com chuva, deixou o britânico Lando Norris (McLaren) na segunda posição, a 3,879 segundos, e o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 4,317.

Com estes resultados, Verstappen cimentou a liderança do Mundial de pilotos, com 194 pontos, mais 56 do que Charles Leclerc (Ferrari), que desistiu da corrida.