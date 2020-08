Foi através de uma publicação nas redes sociais, ainda antes de qualquer apresentação oficial, que o SL Benfica confirmou a chegada de três reforços: o defesa-central Jan Vertonghen (terminou a ligação ao Tottenham), o extremo Everton Cebolinha (proveniente do Grémio) e o avançado Waldschmidt (contratado ao Friburgo).

A notícia foi dada pelo clube encarnado de forma inusitada e veio ao jeito de pergunta. "Se tivesses oportunidade, o que perguntarias a Vertonghen, Everton e Waldschmidt?", pode ler-se na publicação.

Vertonghen, de 33 anos, chega ao Benfica depois de oito anos ao serviço do Tottenham, no qual foi treinado pelo português José Mourinho na última época. Contratado ao Ajax em 2012, por 12,5 milhões de euros, o central disputou 315 partidas e marcou 12 golos pelos ‘spurs’.

O extremo internacional brasileiro Everton Soares, também conhecido como Cebolinha, de 24 anos, alinhava desde 2013 no Grêmio de Porto Alegre, clube ao qual chegou com 17 anos, tendo acabado por se tornar num dos principais destaques do plantel principal do ‘tricolor’, contabilizando 274 jogos e 69 golos.

Waldschmidt, de 24 anos, atua em qualquer das três posições do ataque, passou as duas últimas temporadas no Friburgo, ao serviço do qual disputou 56 jogos e marcou 17 golos, oito dos quais apontados na derradeira edição da Bundesliga, depois de passagens por Eintracht Frankfurt e Hamburgo.

Com estas contratações, o Benfica já confirmou seis adições ao plantel para 2020/21: as três de hoje e Helton Leite (Boavista), Gilberto (Fluminense) e Pedrinho (Corinthians).

(Notícia atualizada às 17:37)