Depois de ter partido da segunda posição da grelha, Vettel sentiu algumas dificuldades na primeira parte da corrida e viu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), campeão do mundo, e o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) afastarem-se.

Contudo, quando parecia não ter capacidade para lutar pelo triunfo, Vettel foi bafejado pela sorte, com a entrada do ‘safety car’ virtual, quando liderava a corrida, após a desistência do francês Romain Grosjean (Haas), que deixou o seu monolugar numa zona perigosa, depois de regressar à pista com um pneu mal apertado.

O alemão, quatro vezes campeão mundial, trocou de pneus nessa altura – algo que os seus mais diretos perseguidores já tinham feito – e acabou por sair na frente da corrida.

“Não estivemos no ponto durante o fim de semana, mas esta vitória oferece-nos um bom começo. Tivemos um pouco de sorte com a altura em que o ‘safety car’ entrou”, assumiu Vettel, que admitiu que teve “dificuldades na primeira parte da corrida”.