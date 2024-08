“A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal decidiu esta sexta-feira por unanimidade propor que o seu Vice-presidente, Artur Lopes, substitua o Presidente José Manuel Constantino, falecido no domingo, até eleições que deverão realizar-se no primeiro trimestre de 2025”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial do COP.

A decisão será levada a votação em Assembleia Plenária, que vai ser convocada para o início de setembro, informa ainda a nota.

Antigo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Artur Lopes é vice-presidente do COP há 24 anos, tendo iniciado funções com Vicente Moura e cumprido os três mandatos de José Manuel Constantino.

Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016.

Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal.

Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.

Na capital francesa, Portugal alcançou a melhor prestação olímpica de sempre, conquistando o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, que também foi prata no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pedro Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.