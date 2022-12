Os jogadores e o técnico Didier Deschamps apareceram na varanda do hotel Crillon para saudar os adeptos que hasteavam as bandeiras da França e agradeciam aos 'Bleus' pela sua prestação na edição 2022 do Mundial de Futebol. Os gauleses defendiam o título conquistado na Rússia, em 2018.

O avião que trouxe a delegação do Qatar chegou ao final da tarde ao aeroporto de Roissy.

O avançado Olivier Giroud falou na emblemática praça à televisão francesa TF1. "Temos que desfrutar estes momentos, saboreá-los. É simplesmente uma felicidade, apesar de tudo. Despedimo-nos com um forte abraço e vamos de férias, para carregar as baterias porque vem aí a segunda parte da temporada de futebol para jogar".

As respetivas ligas de futebol entraram, excepcionalmente, em pausa para que fosse possível a organização desta edição do mundial, já que no verão seria muito difícil a prática do futebol naquela região do mundo, devido ao calor.

"Sabíamos, antes do jogo, que milhões de franceses iam assistir ao jogo. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas com certeza estão orgulhosos de nós e isso é o mais importante", disse o outro avançado dos gauleses, Marcus Thuram, em Paris.

"Tinha que estar aqui, agradecer aos 'Bleus' por tudo o que fizeram", confessa Sandrine Djellas, de 53 anos, com as cores da bandeira francesa pintadas no rosto.

"Estar junto de todas estas pessoas é a minha forma de dar força" à seleção, disse Cheick Touré, estudante de 16 anos.

Momentos antes, à saída do avião, o técnico Didier Deschamps esboçou um sorriso quando percebeu que ia ter uma multidão à espera, assim como Giroud, que usava um colar de flores azul, branco e vermelho.