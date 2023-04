"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira", diz o tuite publicado à momentos da rede Twitter do clube.

Pereira não resistiu a uma série de maus resultados que acumulou desde janeiro. A derrota no FLA-FLU, mítico derbi do futebol brasileiro, que aconteceu no fim de semana passado, terá sido a gota de água para o técnico português. O Flamengo perdeu por 4 a 1 na final com o Fluminense e ficou com o vice-campeonato do Estadual Carioca.

Por outro lado, outro português brilhou no fim de semana de Páscoa. Abel Ferreira sagrou-se campeão pelo Palmeiras ao conquistar o campeonato Estadual Paulista, depois de golear na receção ao Água Santa, por 4-0, na segunda mão da final, naquele que é o oitavo título do português no clube.