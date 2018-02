“Estive com ele hoje de manhã, para lhe levar algumas coisas de primeira necessidade. Estava tranquilo, dei-lhe conta das manifestações de apoio que tem recebido de colegas e do sindicato dos jogadores . É sempre um alento”, referiu o advogado.

"O Villarreal CF demonstra a sua consternação por de trás do graves delitos imputados ao jogador Rúben Semedo. Sempre com o devido respeito pela presunção de inocência, o clube decidiu suspender o contrato e o salário do futebolista até que haja uma decisão definitiva do caso que se encontra em tribunal", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema espanhol no seu site oficial.

Bebiano Gomes disse ter apresentado um pedido para que o jogador do Villarreal seja transferido para uma ala mais calma da penitenciária de Picassent, “onde possa ter uma alimentação de dieta e maior acesso ao ginásio, para poder prosseguir a recuperação da lesão”.

O antigo jogador do Sporting CP que estava detido desde terça-feira no comando da Guarda Civil, foi ouvido na quinta-feira por uma juíza que decretou a prisão preventiva, sem possibilidade de pagamento de fiança, com o fundamento de possibilidade de continuação de atividade criminosa.

O futebolista internacional sub-21 é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Segundo o queixoso, um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

O advogado explicou que os outros dois implicados no caso “estão fora de Espanha, mas já foram identificados pela polícia”.

Rúben Semedo, que poderá receber visitas no domingo, está envolvido em outros incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia.