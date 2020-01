O atual presidente lembrou que o paradigma mudou em relação ao que aconteceu no passado.

"Nos momentos em que isto esteve muito complicado, nunca vi tanta gente. É bom, é salutar, desde que haja discussão de ideias", vincou, mostrando-se otimista na reeleição.

"Quando concorremos temos sempre a convicção de que vamos ganhar. É evidente que é imbuídos desse espírito que aqui estamos", concluiu.

Vítor Hugo Valente (lista E) terá como adversários Chumbita Nunes (A), Pedro Gaiveo Luzio (B), José Dias Mendes (C) e Paulo Gomes (D), no ato eleitoral que elege os órgãos sociais do Vitória de Setúbal no mandato de 2020-2023.