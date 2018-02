O treinador Vítor Oliveira assegurou hoje que o Portimonense "está motivado para discutir a vitória" na sexta-feira com o Feirense, no jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Estamos a atravessar um bom momento, com os jogadores em boa forma, o que faz com que as nossas expectativas aumentem para discutirmos a vitória”, afirmou o treinador dos algarvios.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe na sexta-feira, às 20:30, o Portimonense, 11.º classificado, com 24 pontos, ao Feirense, 15.º, com 20.

O técnico do emblema algarvio antevê que a partida “seja tremendamente difícil, atendendo ao equilíbrio das duas formações e pelo facto das duas equipas precisarem de somar pontos e lutarem pelo mesmo objetivo, que é a manutenção na I Liga”.

“São jogos sempre muito difíceis, mas estamos preparados para as dificuldades, reconhecendo que o fator casa é sempre importante para estas equipas”, sublinhou.

Para Vítor Oliveira, o campeonato está muito disputado, considerando que era previsível “atendendo ao equilíbrio entre oito ou nove equipas, capazes de fazerem pontos onde menos se espera”.

“Prevejo que seja assim até ao fim do campeonato”, destacou o técnico dos algarvios, acrescentando que o equilíbrio “pressupõe que vai ser preciso fazer mais pontos do que em anos anteriores para que se consiga a manutenção”.

Vítor Oliveira disse ainda que as ausências de Pedro Sá e de Tabata, ambos a cumprirem um jogo de castigo por acumulação de cartões amarelos, “não são impeditivas do Portimonense realizar um bom jogo, pois as alternativas existentes permitem colmatar as ausências”.

“Temos pena dos que não podem jogar, mas temos alternativas com aqueles que podem jogar e tenho a certeza que vamos fazer um bom jogo”, concluiu o treinador.