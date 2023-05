Em assembleia geral extraordinária realizada no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, na sexta-feira, a proposta de alteração do documento recolheu 258 votos a favor (63% do total) e 152 contra (37%).

Entre as várias alterações à redação do documento já existente, sobressai a inclusão de um novo texto para o artigo 13.º, em que o “aumento do capital social e limitação ou eliminação do direito de preferência em aumentos de capital social” passa a exigir “uma maioria de, pelo menos, 60% do capital social da sociedade presente ou representada na assembleia geral”.

O acordo com o fundo detido pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, também um dos proprietários do Aston Villa, da Premier League inglesa, prevê, além da venda de 46% das ações da SAD, um donativo de dois milhões de euros ao Vitória para aplicar em infraestruturas.

A SAD do Vitória de Guimarães foi constituída em 10 de abril de 2013, com Mário Ferreira, empresário português radicado na África do Sul, como acionista maioritário, e o clube com 40% do capital, embora com alguns direitos especiais, como o de veto a alterações aos estatutos da SAD.

Em 01 de outubro de 2021, o emblema vimaranense anunciou a compra das ações detidas pela empresa MAF, de Mário Ferreira, correspondentes a 56,4% do capital social, por 6,5 milhões de euros, o que lhe permitiria ficar na posse de 96,4% do valor total das ações.