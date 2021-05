Os vimaranenses, que hoje estrearam Moreno como quarto treinador na temporada, ocupam a última vaga de acesso às competições europeias, à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com os mesmos 43 pontos do Santa Clara, sétimo, que hoje foi vencer ao terreno do Belenenses SAD, por 2-0.

O Marítimo, que tinha assegurado a 42.ª presença no principal escalão, a 37.ª seguida, com a derrota caseira do Rio Ave frente ao FC Porto, por 3-0, subiu ao 13.º lugar, com 35 pontos.