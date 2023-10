Sem vencerem há três partidas para o campeonato — quatro se extensível ao desaire na Taça da Liga -, os minhotos estão em sétimo lugar, com 10 pontos, e, em caso de triunfo, podem ultrapassar o Famalicão (sexto) e igualar o Sporting de Braga (quinto).

A partir das 18:00, em Guimarães, o Vitória terá pela frente um Estoril Praia que está em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com quatro pontos, e que recentemente mudou de treinador, contratando Vasco Seabra para o lugar de Álvaro Pacheco.

Antes, às 15:30, o Arouca, 13.º colocado, com seis pontos, recebe o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que conquistou o primeiro ponto nesta edição da I Liga na ronda anterior, com um empate caseiro frente ao Estrela da Amadora.

Já o Rio Ave, que só venceu na jornada inaugural, joga em casa com o Moreirense, com sete pontos, às 20:30, com os vila-condenses a tentarem afastar-se dos lugares de descida e os ‘cónegos’ a manterem-se na primeira metade da tabela.

A sétima jornada da I Liga encerra na segunda-feira, com o Gil Vicente-Casa Pia.

Programa da sétima jornada:

– Quinta-feira, 28 set:

Estrela da Amadora – Sporting de Braga, 2-4

– Sexta-feira, 29 set:

Benfica – FC Porto, 1-0

– Sábado, 30 set:

Vizela — Portimonense, 2-3

Boavista — Famalicão, 2-2

Farense — Sporting, 2-3

– Domingo, 01 out:

Arouca – Desportivo de Chaves, 15:30

Vitória de Guimarães – Estoril Praia, 18:00

Rio Ave – Moreirense, 20:30

– Segunda-feira, 02 out:

Gil Vicente – Casa Pia, 20:15