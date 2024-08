No jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória, disputado em Guimarães, depois do triunfo na primeira mão por 1-0, a formação lusa adiantou-se no marcador com um golo de Kaio César, aos oito minutos, ampliando a vantagem com tentos de Jorge Fernandes, aos 11, e Ricardo Mangas, aos 37 e 43.

Os vimaranenses vão enfrentar na terceira pré-eliminatória os suíços do Zurique, que eliminaram os irlandeses do Shelbourne nesta ronda, com jogos marcados para 08 e 15 de agosto, mas, para atingirem a fase principal, ainda têm de ultrapassar o play-off.