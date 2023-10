Um golo do atacante francês na segunda parte bastou para o Vizela seguir em frente na prova ‘rainha’ do futebol português.

O Vizela fez valer o estatuto de primodivisionário e criou as melhores oportunidades da primeira parte no terreno do Atlético, procurando a velocidade de Essende e Dylan para atacar a profundidade.

A formação de Pablo Villar criou a primeira chance de perigo, num desvio de calcanhar de Essende que saiu ao lado, e depois voltou a assustar a defensiva contrária, num disparo de meia distância de Pedro Ortiz para defesa de Nelson Pinhão.

O Atlético, que tem estado em grande nível na Liga 3 — ocupa o segundo posto da Série B –, procurou responder, mas o melhor que conseguiu na primeira parte foi um cabeceamento de Balotelli ao lado, na sequência de um livre lateral.

No segundo tempo, o Vizela imprimiu mais intensidade no ataque, mas a defesa da equipa de Alcântara foi bloqueando as tentativas contrárias.

No entanto, já depois de ter enviado por duas vezes a bola à barra da baliza lisboeta, no mesmo lance, primeiro num remate de Alex Méndez e depois num golpe de cabeça de Essende, o Vizela conseguiu chegar ao golo do triunfo, aos 77 minutos, por intermédio do goleador francês Essende, num desvio de cabeça certeiro após cruzamento de Samu.