O camisola amarela foi o melhor no final dos 132,8 quilómetros entre Nice e o Col de la Couillole, distanciando-se do ainda bicampeão em título, segundo a sete segundos, nos metros finais para cortar a meta isolado, em 04:04.22 horas. O equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) foi terceiro, a 23.

Um dia antes do final da 111.ª edição, Pogacar tem 05.14 minutos de vantagem sobre Vingegaard e 08.04 sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que hoje perdeu tempo, mas segurou o terceiro posto da geral, à frente do português João Almeida (UAE Emirates), que é quarto.

No domingo, o contrarrelógio de 33,7 quilómetros entre o Mónaco e Nice irá acabar de definir a geral, com a última etapa previsivelmente a confirmar o terceiro triunfo final no Tour do esloveno da UAE Emirates, que sucederá no palmarés dos vencedores a Vingegaard.