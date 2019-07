Num ano em que o Sporting-Tavira volta a configurar-se como um dos rivais principais dos ‘dragões’, além da Efapel e da Aviludo-Louletano, é ausência do campeão em 2017 e 2018, em vitórias autoritárias, que marca o dia de apresentação antes do prólogo, na quarta-feira em Viseu.

Ao todo, são 1.531,3 quilómetros marcados pela muita montanha e poucas oportunidades de ‘sprint’ que o pelotão, composto por 19 equipas, nove portuguesas, vai encontrar na estrada até ao Porto, num ‘crono’ final que poderá ser decisivo.

Antes, a passagem pela Serra da Estrela com a subida à Torre, na quarta etapa, a Serra do Larouco, na sétima tirada, e a ‘mítica’ Senhora da Graça, no penúltimo dia, serão os principais pontos ‘quentes’ para os favoritos à vitória final.

Apesar da ausência de Alarcón, a estrutura da União Ciclista de Sobrado, designada W52-FC Porto desde 2016, venceu sempre a prova desde 2013 e entrou neste ano de estatuto reforçado, com a subida ao escalão Profissional Continental, assumindo-se como única formação lusa no segundo patamar do ciclismo mundial.

Essa responsabilidade recai sobre o ‘sete’ de Nuno Ribeiro, que chamou outro bicampeão, o espanhol Gustavo Veloso (2014 e 2015), para se juntar ao campeão da 73.ª edição, Ricardo Mestre, mas também a Edgar Pinto e à ‘revelação’ João Rodrigues.

Aos 24 anos, Rodrigues venceu este ano a Volta ao Alentejo e arrancou a temporada com um nono lugar na Volta ao Algarve, a prova portuguesa mais bem cotada pela União Ciclista Internacional, podendo aproveitar para se afirmar no pelotão nacional e ‘mostrar-se’ ao estrangeiro.