O espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) venceu hoje a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, impondo-se num 'sprint' restrito em Braga, onde o compatriota Raúl Alarcón (W52-FC Port) conservou a liderança.

Terceiro classificado da geral, De Mateos somou a segunda vitória na presente edição, depois de cumprir os 147,6 quilómetros da etapa mais curta, iniciada em Barcelos, em 3:40.44 horas, batendo na ponta final os portugueses João Benta (Rádio Popular-Boavista) e Jóni Brandão (Sporting-Tavira), segundo e terceiro classificados, respetivamente, com o mesmo tempo.

Alarcón, que defende a vitória alcançada em 2017, chegou integrado no grupo da frente, constituído por oito elementos, e conservou a camisola a amarela, com 52 segundos de avanço sobre Jóni Brandão e 1.41 minutos sobre Vicente García de Mateos.

No sábado, a nona e penúltima etapa vai ligar Felgueiras ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, num percurso de 155,2 quilómetros com três contagens de montanha de primeira categoria, a última das quais a coincidir com a meta.