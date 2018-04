António Fontes, velejador português que participa na edição 2017-2018 da Volvo Ocean Race (VOR), está em Lisboa. Para um breve descanso. A tripulação da equipa Scallywag, onde seguia, e segue, sofreu um trágico acidente. Um dos tripulantes, John Fischer, num episódio de tempestade e forte ondulação, foi cuspido do barco e desapareceu nos furiosos mares do Sul quando estavam a caminho do Cabo Horn. António Fontes estava a bordo.

Concedeu uma entrevista no local onde começou a competir. No Clube Naval de Lisboa, no restaurante com vista para o Tejo, em Belém, perto do Padrão dos Descobrimentos.

O aperto e cumprimento de mão inicial denunciam uma mão áspera. Calejada. Sal, frio e o “puxa” velas, são os três elementos que justificam o estado. Em mau estado ficou também o braço oposto, braço que partiu durante uma etapa (a 3ª, na ligação entre a cidade do Cabo, na África do Sul e Melbourne, na Austrália), numa fase da viagem à volta do mundo em que, curiosamente, passou quase sempre dentro do barco a ver os ventos e marés no computador.

António Fontes, entrou nesta aventura e participou na primeira etapa com a equipa AzkoNobel, tendo regressado à equipa que o veio buscar ao Boatyard de Lisboa, a Scallywag.

Velejador bastante reservado, falou com o SAPO24 sobre a experiência na VOR. A primeira viagem de circum-navegação em participa. E onde tem feito de quase tudo um pouco. No convés ou popa e, na fase inicial, como navegador.

Tem havido regatas muitas duras nesta edição?

Sim, duras. Esta (Auckland, Nova Zelândia, a Itajaí, Brasil), então, foi bastante dura.

Foi a mais dura?

Sim. E a terceira etapa (Cidade do Cabo, África do Sul a Melbourne, Austrália)... e parti o braço (n.d.r. a lesão fez com que ficasse de fora da ligação Melbourne-Hong Kong).

Está com braço partido, desde então. Há quanto tempo?

Foi a seguir à cidade do Cabo. Em dezembro, ainda. Agora já está bom. Nessa etapa, que é dura também, acabei por estar pouco tempo no convés. Dizem que supostamente esta (7ª etapa, Auckland-Itajaí) foi bem pior.

Nessa etapa (a 3ª) acabaste por passar a maior parte do tempo dentro do barco?