Terminou esta manhã, 8 de abril, a 7.ª etapa da Volvo Ocean Race. Uma etapa dura. Muito dura e com marcas. Quase cinco dias depois do primeiro barco, Team Brunel, ter chegado a Itajaí, Brasil e 21 dias após a frota de sete barcos que compõe a edição de 2017-2018 da Volvo Ocean Race (VOR) terem largado de Auckland, na Nova Zelândia, com a chegada da equipa da MAPFRE (8h59 em Portugal), é altura de mais uma pausa nesta exigente regata à volta do mundo.

Foi, seguramente, uma das mais complicadas e marcantes passagens pelos temidos Mares do Sul que esta icónica prova de circunavegação testemunhou. Frio, tempestades, ventos ciclónicos e ondas fortes e grandes e, sobretudo, a perda (dado como desaparecido) de John Fisher, experiente velejador britânico do Scallywag, companheiro de tripulação do português António Fontes, a aproximadamente 1.400 milhas náuticas (quase 2.600 quilómetros) a Oeste do Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul e conhecido como o “fim do mundo”.

Para além do trágico acidente que fica na história da prova, a dureza desta perna de 7.900 milhas (quase 15.000 quilómetros) entre a cidade das Velas e a localidade brasileira no Estado de Santa Catarina fica marcada pelo abandono de duas embarcações. Desde logo a Scallywag cuja equipa, pelas razões óbvias, desistiu da etapa e aportou no Chile (Puerto Montt). O barco da Vestas, ao invés, partiu o mastro do VO65 quando navegava no Atlântico a cerca de 100 milhas (180 quilómetros) a sudeste das Ilhas Falkland.

Para a Vestas este foi o segundo acidente, depois de à chegada a Hong-Kong terem embatido numa traineira e provocado a morte de um pescador. Em virtude do acidente, falharam a etapa Hong Kong-Auckland, com a embarcação a ser transportada da China e a ser reparada em solo neozelandês.