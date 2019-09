“O Watford Football Clube confirma a saída do treinador principal Javi Gracia”, informaram os ‘Hornets’ na sua página oficial, num momento em que a equipa de futebol tem três derrotas e um empate no campeonato.

Com a saída de Gracia, que cumpria a terceira temporada no clube, entra Quique Flores, um treinador igualmente espanhol e que conhece bem o emblema de Vicarage Road, que orientou em 2015/16, terminando em 13.º.

O antigo treinador do Benfica, e também de Valência, Getafe, Atlético Madrid, Al Ahli, Al Ain, Espanyol, tinha deixado os chineses Shanghai Shenhua em julho, alegando motivos pessoais para a saída.

No anúncio do regresso de Quique Flores, sem que especifique a duração do contrato, o Watford lembra que o treinador espanhol deixou o clube no meio da tabela na sua anterior passagem e chegou nessa mesma época às meias-finais da Taça de Inglaterra.

O Watford conta no plantel com o médio português Domingos Quina, de 19 anos, e que saiu em 2012/13 para os iniciados do Chelsea.