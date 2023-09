No 10.º de 13 eventos WRC, disputaram-se até hoje seis das 15 superespeciais, com Rovanperä, campeão do mundo, a começar melhor, mas Neuville a assumir a dianteira a partir da segunda prova especial de classificação, ao arriscar na estratégia de pneus, colocando borracha macia nos quatro cantos.

Neuville tem 2,8 segundos de vantagem para Ogier, muito próximo no segundo lugar, com o líder do Mundial, em busca de revalidar o título, em terceiro a 25,5.

Ott Tanak, da M-Sport, teve problemas na bomba de água do seu Ford Fiesta Rally1, assim sendo chegou atrasado ao controlo de tempo, penalizando e perdendo vários minutos. Pierre-Louis Loubet, também da M-Sport, teve os mesmos problemas, obrigando-o a desistir após a segunda prova especial de classificação.

O programa de sábado inclui perto de 141 quilómetros cronometrados, divididos por seis especiais.

