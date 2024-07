A ucraniana Yaroslava Mahuchikh bateu hoje o recorde do mundo do salto em altura, com 2,10 metros, uma marca que pertencia à búlgara Stefka Kostadinova há quase 37 anos.

Depois de ter garantido o triunfo na Liga Diamante de Paris com um salto de 2,03 metros, Mahuchikh melhorou a marca para 2,07, que era a melhor marca mundial do ano, antes de bater por um centímetro o recorde do mundo de Kostadinova. Nos Mundiais de Roma, em 30 agosto de 1987, Stefka Kostadinova tinha garantido o título com 2,09 metros, recorde que durou até ao salto de hoje de Yaroslava Mahuchikh. Bronze em Tóquio2020 e campeã mundial em Budapeste2023, Yaroslava Mahuchikh assume-se como grande candidata à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024.