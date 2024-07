"Zeno Debast é reforço do Sporting Clube de Portugal. O defesa central, de 20 anos, chega a Alvalade proveniente do Anderlecht e assinou um contrato válido até 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 ME", escreveram os 'leões', em comunicado.

Debast, de 20 anos, que representou a Bélgica no Euro2024, tendo participado em dois encontros, chega ao Sporting depois de três épocas no Anderlecht, clube no qual cumpriu a formação.

Na última época, o defesa disputou 40 jogos pelo Anderlecht, depois de na anterior ter assumido a titularidade e também ter efetuado 49 jogos.

Em declarações ao jornal belga HNL, Debast já tinha confirmado a ida para os ‘leões’, mostrando entusiasmo em disputar a Liga dos Campeões e lutar pela revalidação do título português.