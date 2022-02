A seleção portuguesa de futsal revalidou este domingo o título de campeão europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do Campeonato da Europa de 2022, nos Países Baixos. O feito, inédito na modalidade, continua a elevar uma equipa que não conhece limites e que, despejada do ícone maior da sua história, Ricardinho, encontrou no jovem Zicky Té um trampolim para o céu.

Izaquel Gomes Té, mais conhecido por Zicky Té, nasceu na Guiné-Bissau a 1 de setembro de 2001. Em Portugal, cresceu em Santo António dos Cavaleiros, no município de Loures, e desde cedo, mostrou que só se sentia aconchegado com a bola no pé. Entre treinos e presenças nos ringues, o jovem Zicky começou a mostrar as principais valias no PSAAC (Póvoa Santo Adrião Atlético Clube)

Sandra Silva, ex-treinadora do campeão da Europa, recebeu-o com apenas 10 anos no clube. “Era um miúdo muito responsável, tinha muita técnica e força. Nunca dava uma bola como perdida”, comenta numa entrevista ao Canal 11. Sandra confessa também que o jovem de “olhos brilhantes”, ao início, era um “pouco tímido”, revelando que, há medida que se dava a conhecer, mostrava uma personalidade marcada pela humildade. Humildade e golos, uma vez que na mesma entrevista a treinadora de futsal lembra ainda que, como infantil de terceiro ano, uma categoria da modalidade, marcou mais de 100 golos pelo PSAAC.

O talento era tão manifesto que não passou despercebido ao departamento de scouting do Sporting Clube de Portugal, para onde seguiu em 2013.

Após ter ganho inúmeros títulos numa fase ainda tão embrionária da carreira como jogador dos leões e da seleção nacional, entre eles a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo, o internacional português de 20 anos continuou a avalanche de conquistas ao vencer o europeu, tendo tido uma participação decisiva em vários encontros – marcou três golos na fase final do Euro, tendo sido considerado o melhor jogador da competição, prémio que lhe foi entregue por Aleksander Ceferín, presidente da UEFA, antes de Portugal subir ao palanque para erguer o troféu de campeão.

O bicampeão europeu e mundial de futsal tem um palmarés vasto para a tenra idade. Um dos segredos do pivô do Sporting é a força mental, algo que o próprio tem desenvolvido através de um acompanhamento por um mental coach. Zicky Té tem um lema de vida que segue quase religiosamente: “Só respondo com trabalho”, afirma. Já funciona como um autêntico hashtag, numa entrevista concedida a Guilherme Geirinhas, no podcast ADN Leão, Izaquel Té confessa quem já não se recorda bem de quando surgiu a filosofia que tem seguido: “Já não me lembro bem, acho que foi num treino no qual depois de uma discussão disse que não valia a pena falar mais, que agora respondo com trabalho”.

O mais jovem marcador de sempre da liga Placard olha para a preparação mental como uma aquisição de “ferramentas” que ajudam a melhorar a performance: “É a mesma coisa que ires treinar ao ginásio, treinar o físico, com um mental coach podes treinar a mente”. A aposta numa mentalidade vitoriosa é algo que o jovem de 20 anos faz questão de frisar, logo após a vitória do Campeonato da Europa, Zicky Té mostrou por meio de palavras a alegria e gratidão pelo apoio psicológico "De arrepiar é pouco. Esta conquista faz-me lembrar todos os momentos em que os meus colegas me deram na cabeça. Eles sempre me motivaram. Foi-me atribuído a mim, mas podia ter sido atribuído a qualquer outro dos meus colegas. Quero agradecer a todos e em especial à minha família." E prosseguiu: "Temos de salientar a força de vontade desta equipa. Não nos vergamos perante ninguém. A nossa mentalidade é muito forte, inclusive eu que estive a trabalhar muito com um mental coach”, dizia à RTP logo após a conquista do título europeu.

A família é um pilar na vida do menino de Santo António dos Cavaleiros, para quem a educação religiosa teve um impacto preponderante na visão que tem do mundo. “Agradeço sempre a educação que os meus pais me deram. Tanto os meus pais como os meus irmãos deram -me uma educação e um apoio incondicional”.

O pivô do Sporting, que já tinha sido agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, a 4 de outubro do ano passado, foi recentemente considerado o melhor jogador jovem do mundo pelo site especializado Futsal Planet, em grande medida pela estonteante exibição na qual bisou após reviravolta frente à Espanha, por 3-2, nas meias-finais.

O futsal português vive um período áureo e salubre: Zicky Té é um símbolo do presente e do futuro.