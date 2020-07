De acordo com o secretário de Estado José Couto, que hoje esteve reunido com os sindicatos para ouvir as propostas das estruturas sindicais, os membros do Governo vão agora “trabalhar internamente” para que seja apresentada “uma proposta de enquadramento” sobre o teletrabalho, após o recurso “massivo” a este regime nos últimos meses devido à pandemia de covid-19.

“O Governo vai agora preparar um documento, que será articulado entre as áreas governativas da Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tendo em conta que, apesar das especificidades de cada um, há questões inerentes ao teletrabalho que são comuns aos setores público e privado e que devem ser trabalhadas conjuntamente”, pode ler-se num comunicado divulgado pelo ministério após a reunião com os sindicatos.

Entre junho e julho, realizaram-se três reuniões entre o Governo e os sindicatos “que culminaram com a entrega pela Frente Sindical e pela Fesap de contributos escritos, que serão analisados pela tutela da Administração Pública”, pode ler-se no comunicado.