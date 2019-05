“Começou por ser um local para a escola de pilotagem de aviação civil e helicópteros, um polo de formação de onde já saíram mil formandos que tem parcerias com diversas companhias aéreas, como sejam a TAP, Ryanair ou Air France e que deu origem a um centro europeu de formação (2017), para um destino de empresas aeronáuticas, empresas que desenvolvem máscaras de oxigénio de capacetes, produção de depósitos e drones para a Agência Marítima Europeia (Agência Europeia de Segurança Marítima)”. Foi assim que Hugo Hilário, presidente da câmara municipal de Ponte de Sor, apresentou o percurso do Aeródromo Municipal e do complexo em que hoje se integra durante a abertura da 3ª edição da Portugal Summit, evento que decorre até domingo naquela cidade do distrito de Portalegre.

À margem da cerimónia de abertura, o presidente do município garantiu que o Centro de Negócios do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor será ampliado num investimento de nove milhões de euros comparticipado em 85% pelo programa comunitário Portugal 2020, alterações que envolvem a “construção da torre de informação de voo, dois hangares de dimensão semelhante aos que já existem no aeródromo e um hangar com capacidade para manutenção de aeronaves de grande porte, para a aviação civil, militar ou comercial”. O investimento nas infraestruturas terá como reflexo "a criação de pelo menos mais 300 postos de trabalho”, acrescentou o autarca.

Mão de obra qualificada entre 17 mil habitantes

Reforçando a ideia deixada pelo autarca sobre o desenvolvimento de uma “âncora num cluster que envolve Ponte de Sor, Évora e Beja”, Nélson Sousa, ministro do Planeamento, elogiou os responsáveis que pegaram no aeródromo e decidiram erguer o projeto e, à volta dele, criar "a atividade económica geradora de emprego” e que apostaram num “emprego qualificado” que “requer competências e “projetado para o futuro”.