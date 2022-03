Afonso Cunha.

A Zoomguide marca presença no evento What's Next - Innovating Tourism , promovido pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, que terá lugar de 16 a 18 de março na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa.

Ninguém em particular, mas de uma forma geral gosto da mentalidade empreendedora na cultura da América do Norte.

O que dirias ao CEO da concorrência se te cruzasses com ele no corredor?

Estamos a tornar a descoberta do património cultural mais interativa, imersiva e acessível para o público, e a fornecer ferramentas a organizações, como museus e até cidades, que permitem transformar o conhecimento já existente nestas organizações em experiências customizadas para as suas audiências de uma forma mais rápida, escalável e de menor custo.

Tira uma fotografia e descobre a história sobre o que está à tua frente. Isto é o que propõe a Zoomguide. Ajudamos turistas e organizações com histórias por contar a resolver a falta de informação sobre o património cultural através de um guia digital baseado em inteligência artificial que aumenta o conhecimento do mundo.

