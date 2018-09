“Globalmente, o ajustamento económico de Portugal está a decorrer a um ritmo seguro. O endividamento do país está a diminuir e a posição fiscal está a melhorar, mas os níveis da dívida continuam altos e a tendência positiva tem de ser sustentada”, lê-se no relatório hoje divulgado na sequência da oitava missão de acompanhamento pós-programa, que decorreu entre 04 e 12 de junho passado, em Lisboa.

Segundo a Comissão Europeia (CE) e o Banco Central Europeu (BCE) – que regressam em novembro a Portugal para mais uma missão de acompanhamento - foram também feitos “alguns progressos nas reformas estruturais, particularmente no setor financeiro”, mas “é necessário continuar a implementar reformas promotoras de crescimento, de forma a melhorar as perspetivas de convergência da economia e a sua resistência a choques”.

No sumário executivo do relatório, Bruxelas refere as previsões de abrandamento do crescimento da economia portuguesa para os 2,2% em 2018 e 2,0% em 2019, face aos 2,7% de 2017, destacando o forte contributo do setor do turismo e da “recente recuperação” da construção para a evolução positiva do país.

“O mercado laboral deverá manter uma forte, embora mais baixa, taxa de recuperação, refletindo o significativo crescimento do emprego nos setores de mão-de-obra intensiva”, sustenta, advertindo contudo que os riscos externos aumentaram devido à crescente incerteza, nomeadamente com episódios de volatilidade nos mercados e com a ameaça global da escalada do protecionismo.