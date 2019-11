A edição de 2019 da Superbrands destacou, na lista das marcas de excelência, o SAPO, e também as marcas MEO e Altice. A lista completa das 34 marcas foi divulgada esta quarta-feira, num evento no Museu do Oriente, em Lisboa,

"Todos os prémios atribuídos confirmam o valor dos nossos serviços, produtos e soluções. É também uma prova do trabalho que temos desenvolvido para atingir os nossos objetivos e para nos tornarmos dia após dia, na aposta número um de todos os nossos clientes e parceiros", afirmou Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal.

A Superbrands é uma organização internacional que identifica e promove as melhores marcas, todos os anos, em 89 países. O que define uma marca eleita para este ranking? “Superbrands são marcas que oferecem significativas vantagens físicas e/ou emocionais, face às marcas concorrentes, as quais de uma forma consciente e/ou inconsciente os consumidores desejam, reconhecem e repetidamente procuram", explica a organização.

A metodologia de avaliação inclui uma auscultação aos consumidores (estudo independente feito pela Netquest) e a avaliação por um Conselho, constituído por um leque de nomes ligados à marcas e à comunicação.