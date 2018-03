O presidente da Vodafone Portugal, Mário Vaz, foi hoje ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre o processo de compra da Media Capital pela Altice Portugal, onde anunciou que a operadora tinha interposto uma providência cautelar para "suspender a eficácia da intervenção" da Autoridade da Concorrência (AdC) no negócio.

"A providência cautelar já entrou e agora a ação principal vai entrar brevemente", disse Mário Vaz aos jornalistas, no final da audição parlamentar.

A providência cautelar visa "suspender a eficácia da contribuição da investigação da AdC para esperar pela decisão da causa principal em tribunal", ou seja, "fazer valer o ‘chumbo’ da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social]", considerando que o parecer "é definitivo e vinculativo", explicou.

Em outubro o Conselho Regulador da ERC anunciou que não chegou a consenso, apesar de dois membros terem votado contra o negócio, explicando que o órgão não tinha tido quórum de três membros.

Na altura, dois membros do órgão tinham saído, reduzindo o regulador dos media a apenas três elementos.

A leitura da Vodafone Portugal, que assenta em parecer jurídico, não é a mesma, razão pela qual considera que há uma decisão que é vinculativa.