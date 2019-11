António Costa junta-se aos representantes dos outros Estados-membros pertencentes a este grupo para debater esta manhã, no Castelo de Praga, o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia para o período 2021-2027, insistindo na centralidade da política de coesão como instrumento determinante para o crescimento económico e para a convergência real entre regiões e países do bloco comunitário e, consequentemente, na rejeição dos cortes previstos para aquela política no próximo orçamento comunitário.

Espera-se assim que os líderes dos países mais beneficiados por esta política defendam hoje novamente que as verbas canalizadas para a coesão se devem manter ao nível das inscritas no orçamento comunitário atualmente em vigor, numa declaração final a ser subscrita pelos 16 participantes nesta cimeira.

O encontro anual do grupo “Amigos da Coesão” acontece num momento particularmente relevante, uma vez que a discussão sobre o próximo QFP está num impasse: na cimeira europeia que decorreu em Bruxelas entre 17 e 18 de outubro, o Conselho Europeu rejeitou a proposta avançada pela presidência finlandesa da UE, que previa uma redução da contribuição global dos Estados relativamente à inscrita na da Comissão Europeia, algo que o primeiro-ministro português considerou “inaceitável”.

“No quadro da discussão sobre o quadro financeiro plurianual da UE, houve uma troca de pontos de vista que teve a vantagem de ser muito franca, muito aberta e muito clara entre todos, e onde ficou bastante evidente as profundas divergências que ainda existem em matéria do futuro quadro financeiro plurianual”, disse na ocasião António Costa, concedendo que “manifestamente não há condições para fazer qualquer tipo de acordo no curto prazo”.