O vencimento de hoje é relativo aos juros de três títulos públicos (Global 2021, 2026 e 2046), emitidos sob legislação estrangeira e que estão entre aqueles que o Governo incluiu numa proposta de reestruturação, formalizada na segunda-feira perante a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

“Nós partimos do princípio de que a Argentina já está numa situação de virtual ‘default’ [incumprimento financeiro relativamente a dívida do Estado]. Durante alguns meses, decidimos fazer um esforço para estabelecer um processo e continuámos a pagar com reservas (do Banco Central), mas já sem capacidade de afrontar os pagamentos da dívida. Com o coronavírus, menos ainda”, disse o ministro da Economia, Martín Guzmán.

A partir de hoje, inicia-se automaticamente um período de 30 dias para o Governo argentino regularizar o pagamento antes de o ‘default’ ser formalizado.

“A Argentina não poderá pagar nada de dívida nos próximos dias. Temos de fazer política económica com base na realidade”, adiantou Guzmán referindo-se já a um posteriores pagamentos.

Os 30 dias que separam a Argentina do ‘default’ correm em paralelo com outro prazo: o de 20 dias que o governo argentino deu para os credores internacionais privados aceitarem a oferta que significa uma redução aproximada de 65% da dívida de 66.238 milhões de dólares compreendida em 21 títulos públicos sob legislação estrangeira. Por cada dólar de dívida, a Argentina propõe pagar em torno de 35 cêntimos.