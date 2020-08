O país onde a pandemia do novo coronavírus começou, em dezembro passado, foi também o primeiro a repor a normalidade, a partir de março, depois de o Partido Comunista Chinês ter declarado vitória sobre a doença.

Nos subíndices por dimensão da empresa, as empresas grandes permaneceram como em julho, com 52 pontos, enquanto as médias aumentaram 0,4 pontos para 51,6 e as pequenas caíram 0,9 pontos, para 47,7.

Três dos cinco subíndices que compõem o PMI manufatureiro saltaram acima da barreira dos 50 pontos: o índice de produção, com 53,5 pontos; o de novas encomendas, com 52; e o do prazo de entrega utilizado pelos fornecedores, com 50,4.

No entanto, o subíndice de emprego, apesar de somar 0,1 pontos, manteve-se em 49,4, e o das provisões para matérias-primas nos 47,3 pontos.

Nos negócios não relacionados com a indústria, o índice fixou-se nos 55,2 pontos.

O setor dos serviços, que representa mais de metade do PIB (Produto Interno Bruto) do país, fixou-se nos 54,3 pontos, em agosto, depois de ter alcançado os 53,1 pontos, em julho.

O índice de produção abrangente do PMI, que combina as indústrias manufatureiras e não manufatureiras, fixou-se nos 54,5, em agosto.

O estatístico GNE Zhao Qinghe disse em comunicado que “a procura continua a recuperar e o ciclo de oferta e procura está a melhorar gradualmente”.

No entanto, observou que “algumas (pequenas) empresas no centro do país, incluindo no município de Chongqing e na província de Sichuan, e em outros lugares, relataram que, devido ao impacto de fortes chuvas e inundações, o fornecimento de matérias-primas atrasou-se e as encomendas e a produção caíram”.

Segundo analistas da consultora britânica Capital Economics, os dados de agosto mostram “um setor de serviços mais forte, que compensou a pequena perda de ímpeto nos setores manufatureiro e da construção”.

“Uma recuperação liderada pelo investimento vai acabar por incentivar o consumo e os gastos das famílias, colocando assim a recuperação económica no caminho certo”, lê-se na mesma nota.