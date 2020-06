A informação foi avançada pela secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, que disse ainda que, também no âmbito da iniciativa ‘Clean & Safe Açores’, já foram realizadas oito formações nas áreas da hotelaria, alojamento local, turismo em espaço rural e restauração, nas quais se inscreveram 626 entidades e que envolveram 741 formandos.

Para a obtenção do selo ‘Clean & Safe Açores’, as entidades têm de realizar uma ação de formação online, ministrada com base num "manual de boas práticas" elaborado em parceria com a Secretaria Regional da Saúde.

Segundo uma nota divulgada pelo Governo dos Açores, "já foram recebidos mais 2.000 pedidos de adesão ao selo", o que, para Marta Guerreiro, citada no mesmo texto, “comprova que os empresários do setor do turismo estão focados em garantir todas as regras de segurança sanitária nos seus negócios, transmitindo, assim, uma mensagem de confiança" do destino Açores "na retoma gradual da atividade”.