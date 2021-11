O Grupo MCoutinho comprou a totalidade das participações sociais das empresas de distribuição de automóveis Lisboa Oriente e FXP, responsáveis pelos concessionários Louresfor e Lisboa Oriente. A aquisição marca a entrada do grupo no distrito de Lisboa, passando, assim, a contar com mais de mil trabalhadores nos quadros.

Para o presidente da comissão executiva do grupo com mais de seis décadas, “a chegada a Lisboa não podia acontecer de melhor forma, nomeadamente, com a integração de dois concessionários históricos, uma significativa e bem posicionada estrutura física de pontos de venda e de oficinas no novo distrito”.

Citado em comunicado, António Coutinho sublinha ainda que “temos uma forte ambição para este projeto, adaptando-o posicionamento MCoutinho e aos desafios do próprio setor. Temos consciência que executamos este passo em contraciclo, mas sempre no respeito do valor da Sustentabilidade que tanto valorizamos no nosso Grupo.”

Segundo o comunicado divulgado esta terça-feira ao SAPO24, “a aquisição destas duas empresas marca a expansão da rede de concessionários com uma operação de seis marcas automóveis no distrito de Lisboa, distribuídos por 12 pontos de venda e 20 reparadores autorizados. O Grupo MCoutinho passa assim a representar um portefólio global de 20 marcas."

O objetivo, segundo a mesma nota, é reforçar a “parceria estratégica” com a norte-americana Ford e com o Grupo Stellantis (Fiat e Chrysler + PSA). “O Grupo MCoutinho reforça de três para quatro concessionários Ford com cobertura alargada a cinco distritos (Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro e Lisboa)”, adianta ainda.

Já no caso da Peugeot, o reforço é idêntico, “para um total de quatro concessionários com intervenção também em cinco distritos (Bragança, Vila Real, Porto, Coimbra e Lisboa)”. E nas marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Jeep “verifica-se a evolução para uma estrutura de três concessionários nos distritos de Vila Real, Coimbra e Lisboa.”