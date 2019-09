Segundo o INE, em agosto, o valor médio de avaliação bancária de apartamentos foi 1.371 euros/m2.

O valor mais elevado registou-se na região do Algarve (1.702 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (1.064 euros/m2), sendo que na comparação com julho, o valor para apartamentos aumentou 0,2%, tendo a Região Autónoma dos Açores denotado a maior subida (4,5%) e o Centro a única queda (-0,5%).

Em agosto, e em termos homólogos, a Região Autónoma dos Açores apresentou um aumento de 23,0% e o Alentejo registou a subida menor (5,1%).

O valor médio da avaliação para apartamentos T2 e T3 foi de 1.401 euros/m2 e 1.283 euros/m2, pela mesma ordem.

No caso das moradias, o valor mais elevado observou-se na região do Algarve (1.702 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (1.064 euros/m2), com a avaliação bancária a subir 13 euros, para 1.161 euros/m2.

Os valores mais elevados verificaram-se no Algarve (1.660 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1.600 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (997 euros/m2).

Na comparação com julho, a Região Autónoma da Madeira apresentou o maior aumento (4,2%), enquanto a Região Autónoma dos Açores foi a única que apresentou uma queda de1,5%).

Já em termos homólogos, o Algarve apresentou o maior crescimento (14,2%) e o menor verificou-se no Centro (3,6%).