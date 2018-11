O barril de petróleo Brent continuou esta sexta-feira a cair e cotou-se a 60,29 dólares cerca das 10:35 em Lisboa, o nível mais baixo desde novembro de 2017 e menos 2,4% do que na abertura.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, tinha-se cotado no início da sessão a 61,78 dólares, menos 1,18% do que no encerramento do dia anterior, mas depois do meio-dia de hoje cotava-se a 60,93 dólares.

Nos últimos dias, o petróleo recuou pelo medo de que uma desaceleração da economia global diminua a procura, numa altura em que os países exportadores estão a aumentar a produção.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai avaliar na próxima reunião a possibilidade de reduzir a produção conjunta em cerca de 1,4 milhões de barris diários para evitar um excesso de oferta similar ao de 2014.

As inquietações face ao aumento da produção surgiram depois dos Estados Unidos terem isentado oito países das sanções que impedem a compra de petróleo ao Irão, tendo assim reduzido o impacto do castigo de Washington sobre Teerão.