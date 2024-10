“O Banco Comercial Português informa que fixou hoje as condições de uma emissão de títulos representativos de divida sénior preferencial elegível para MREL (‘Minimum Requeriment for own funds and Eligible Liabilities’)”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão em causa tem um montante de 500 milhões de euros e um prazo de cinco anos, com uma opção de reembolso antecipado pelo banco no final do quarto ano.

A taxa de juro fixa é de 3,125% ao ano durante os primeiros quatro anos.

No último ano, a taxa de juro vai resultar da soma da Euribor a três meses com um ‘spread’ de 0,85% ao ano.

“A colocação da emissão foi feita numa base muito diversificada de investidores institucionais, tendo a procura superado em mais de três vezes o montante da operação”, adiantou.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP recuaram 0,37% para 0,43 euros.