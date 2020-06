Segundo adiantou à agência Lusa fonte da Sociedade de Advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão, que representa 150 denunciantes dos cerca de 252 inquéritos apensos ao processo principal de falência do Banco Espírito Santo (BES), “já estão agendadas reuniões com as universidades Católica e Nova de Lisboa para começar o trabalho”.

Conforme sustenta, a análise do dano moral causado pelo caso aos clientes afetados poderá vir a ter “interesse processual”, além de ser motivo de “reflexão para o sistema financeiro”.

De acordo com a fonte, o advogado Alberto Mateus Vaz, da sociedade Cerejeira Namora, Marinho Falcão, está a contactar os clientes, lesados do BES, para se constituírem assistentes ou exigirem indemnizações quando for deduzida a acusação, o que está previsto para este mês de junho, sustentando que esta “pode ser a última oportunidade para que todos os lesados possam reclamar os danos patrimoniais e não patrimoniais causados pelo banco, independentemente das ações individuais ou coletivas que já tenham sido interpostas”.

Alberto Mateus Vaz faz parte do grupo de advogados que tem acompanhado desde agosto de 2014 esta questão do BES e daqueles que tem representado mais clientes em ações judiciais individuais e coletivas.