A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, no meio da incerteza quanto às medidas protecionistas defendidas pelo Presidente Donald Trump.

Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,72% para 24.704,03 pontos e o Nasdaq perdia 0,42% para 7.340,92 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,47% e estava em 2.715,17 pontos.

Na terça-feira foi anunciado que o principal conselheiro económico de Trump, Gary Cohn, abandona a Casa Branca após entrar em rutura com o presidente norte-americano sobre a intenção de taxar as importações do aço e do alumínio.

“Os mercados consideram que Gary Cohn era a voz da razão face a uma guerra comercial que Trump parece desejar. A sua saída significa, a curto prazo, que os conselheiros económicos do presidente são bastante mais populistas e menos abertos à economia de mercado do que o antigo membro do (banco) Goldman Sachs”, comentou o analista Gregori Volokhine, citado pela agência noticiosa AFP.

Na terça-feira, depois de uma sessão marcada pela hesitação, Wall Street acabou por encerrar em alta.